Meteo Campania, arriva l’inverno: vento forte, pioggia e gelate

Le belle e calde giornate di sole stanno per terminare. A partire da domani, infatti, arriveranno forti venti che spazzeranno via il clima mite di queste ultime settimane ed apriranno le porte all’inverno.

Già dal tardi pomeriggio di domani, infatti, venti fino a 100 km/h interesseranno principalmente il Centro e il Sud Italia, con le temperature che scenderanno anche di 15 gradi tra venerdì sera e domenica mattina.

In Campania, la giornata di domani sarà interessata anche da una perturbazione, con piogge che interesseranno la regione sin dalle prime luci dell’alba.

Lo scenario cambierà completamente nel tardo pomeriggio, con il vento che la farà da padrone. Previste anche nevicate intorno ai 1.000 metri.

Secondo le previsioni, le temperature in Campania potrebbero scendere sotto i 5 gradi in pianura, con possibilità di gelate in alcune aree della regione. L’irruzione artica è quindi questione di ore e non resta che iniziare a prepararci.