Meteo, in arrivo il grande caldo con picchi di 40 gradi: a Napoli ordinanza del sindaco Manfredi

Una nuova ondata di calore da record sta per colpire il Sud Italia, con correnti sahariane che risaliranno sul Mediterraneo centrale a causa di una saccatura atlantica che creerà un vortice di bassa pressione sulla penisola iberica. Le regioni meridionali saranno le più colpite, con temperature previste ben oltre i 40°C in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, e localmente anche in alcune aree del Centro Italia.

Secondo 3BMeteo.it, i giorni più caldi saranno il 19, 20 e 21 giugno, con Napoli che subirà un notevole aumento delle temperature. Dai 25-26 gradi attuali, si passerà a un graduale aumento fino a 33 gradi il 18 giugno, per poi raggiungere picchi di 38-40 gradi il 20 giugno. Successivamente, le temperature dovrebbero tornare più miti e in linea con le medie stagionali.

L’ordinanza del sindaco di Napoli

In risposta a questa emergenza, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza per proteggere la salute degli animali, in particolare i cavalli e altri equidi utilizzati per trainare vetture e in manifestazioni ludiche. Dal 12 giugno al 15 settembre 2024, tali attività saranno vietate dalle 12:00 alle 16:00 quando la temperatura raggiunge o supera i 30 gradi, riducendo la soglia rispetto ai 35 gradi fissati dall’ordinanza del 2014.

Questo divieto sarà in vigore anche se il bollettino giornaliero del “Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute” della Protezione Civile regionale prevede livelli di rischio 2 o 3 per l’area urbana di Napoli.

Queste misure sono il risultato di uno studio del Plinivs, centro studi del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell’Università di Napoli “Federico II”, che ha analizzato i cambiamenti climatici in città e i rischi derivanti dalle ondate di calore. L’unità operativa di Igiene Urbana Veterinaria dell’ASL Napoli 1 ha contribuito a definire le nuove norme. I trasgressori dell’ordinanza saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro.