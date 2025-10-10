Meteo: le previsioni previste per il fine settimana

venerdì, Ottobre 10, 2025
Fonte: Pxhere

Da quanto emerso dalle ultime previsioni metereologiche, è previsto un fine settimana con temperature miti su gran parte delle regioni italiane. Non mancheranno, però, piccoli rovesci in alcune aree.

PREVISIONI NEL WEEKEND – Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha delineato a Fanpage.it le previsioni metereologiche previste per questo weekend. L’esperto ha spiegato che fino a domenica 12 ottobre il tempo sarà soleggiato e le temperature miti, con piccoli rovesci in Sardegna e in Sicilia.

Nel dettaglio, in Sardegna ci saranno precipitazioni intermittenti e toccheranno anche un po’ la Sicilia. Per il resto dell’Italia, però, è previsto un cielo sereno. Questa condizione di stabilità facilità la formazione di nebbie, in particolar modo nella bassa Pianura padana.

LE TEMPERATURE – Abelli ha aggiunto: “Per quel che riguarda le temperature, tenderanno leggermente a crescere, almeno durante il giorno, parliamo delle massime. Saremo su valori sopra la media, specialmente al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori”.

Ha poi aggiunto: “In generale si andrà dai 20-21 gradi, nelle zone più fresche, a valori di 24-25 e con anche punte leggermente superiori, potrebbero raggiungere anche i 26-27 sulla parte tirrenica e sulle Isole. Sono temperature oltre la media, per cui caldo fuori stagione in queste aree”.

