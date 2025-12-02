Meteo, previsto maltempo per tutta la settimana: le previsioni

Da quanto emerso dalle ultime previsioni meteo della settimana, l’Italia è nel mirino del maltempo. Si prospetta, infatti, una settimana dove seguiranno perturbazioni in tutta la penisola fino a venerdì.

LE PREVISIONI DELLA SETTIMANA – Interpellato da Fanpage.it, Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha illustrato le previsioni previste per la settimana che precede l’Immacolata. L’esperto ha parlato di almeno cinque perturbazioni che colpiranno l’Italia.

“Il primo è quello che ha interessato l’area tirrenica e portato temporali, una perturbazione non particolarmente vasta. Oggi scivolerà lentamente lungo al Penisola, con ancora qualche precipitazione a carattere sparso, soprattutto al Centro-Sud che si esaurirà alla fine della giornata”, ha spiegato il meteorologo.

Un’altra perturbazioni è prevista per domani, mercoledì 3 dicembre, che colpirà le aree di Nord-Ovest, la Sardegna, le coste tirreniche e la Sicilia. Sempre nella stessa giornata, il maltempo arriverà dal Nord Africa e interesserà la parte ionica del Paese, Calabria, Basilicata e Puglia, con fenomeni anche intensi.

L’estremo sud, Sardegna e Sicilia, saranno colpite da un’altra perturbazione, questa volta atlantica. Per questa previsione, però, è necessario attendere per avere maggiori certezze.

Il maltempo colpirà le regioni come Calabria e le Isole anche durante domenica 7 dicembre e lunedì 8 dicembre, ma di questa previsione ancora non vi è una definitiva certezza.

Per quanto riguarda la zona Settentrionale, invece, sono previste precipitazioni, ma non mancheranno momenti di cielo sereno e ampie schiarite.