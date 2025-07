Meteo, prevista una nuova ondata di caldo: si toccheranno i 40 gradi

Dalle ultime previsioni meteo che il colonnello Mario Giuliacci ha rilasciato a Fanpage.it, è attesa una nuova ondata di caldo per la prossima settimana. Sono previsti picchi di 40 gradi in alcune aree in Italia.

NUOVA ONDATA DI CALDO – Dopo un breve periodo dove le temperature si sono abbassate, è prevista una nuova ondata di caldo. Noto meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, Giuliacci ha spiegato al portale che è atteso un nuovo afflusso di caldo su tutta la Penisola, con temperature torride al Sud.

“Come ogni estate che si rispetti l’anticiclone africano la fa da padrone. Una nuova ondata di caldo sta per arrivare sull’Italia, in particolare al Sud dove, tra il 18 e il 22 luglio si raggiungeranno in alcune aree punte di 40 gradi centigradi”, ha così spiegato il meteorologo.

Se nelle regioni settentrionali durerà fino al 22 luglio e si arriverà a toccare punte di 33 gradi, nel Mezzogiorno è previsto il caldo torrido:

“Fino a martedì 22 luglio potrebbero registrarsi fino a 40 gradi sulla Puglia, sul Materano, sull’interno della Sicilia e quello della Sardegna. Al Centro, nelle zone interne, invece, si raggiungeranno i 37/38 gradi. Quella che vedremo nei prossimi giorni non sarà una ondata di caldo record, perché non è un evento eccezionale, anche se e soprattutto per la sua breve durata”.

Dal 23 luglio, invece, il meteo cambierà ancora: “Arriverà sull’Italia una perturbazione atlantica fresca per cui cambierà tutto”.