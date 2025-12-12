Meteo, previsto maltempo e neve: le previsioni

Dopo il sole che accompagnerà le giornate fino al weekend, è previsto un cambiamento meteorologico. Le ultime previsioni meteo, infatti, vedono un calo delle temperature e l’arrivo del maltempo.

NEVE E PERTURBAZIONI – Stando alle ultime previsioni, l’anticiclone che ha garantito giornate soleggiate in quasi tutta l’Italia, arretrerà per l’arrivo di una nuova perturbazione dal nord Europa. Il maltempo investirà gran parte del Paese.

Dopo il bel tempo garantito fino al fine settimana, nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre inizieranno le prime piogge sulla Sardegna per poi giungere nelle regioni di nord-ovest e alle coste tirreniche.

Tra martedì 17 dicembre e mercoledì 18 dicembre, le precipitazioni arriveranno in tutta l’Italia, isole comprese. La fase instabile sarà causata da un’area di bassa pressione destinata a stabilizzarsi sul Mediterraneo occidentale, accompagnata da correnti meridionali e venti di Scirocco.

Con il cambio di scenario atteso per la prossima settimana, ci sarà un calo delle temperature e l’arrivo della neve sulle cime alpine e appenniniche. Secondo le ultime previsioni, sono attese nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri, mentre sugli Appennini centrali la quota neve dovrebbe attestarsi tra i 1900 e i 2000 metri.