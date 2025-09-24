Meteo, previsti nubifragio e calo delle temperature: le regioni a rischio

Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, ha descritto a Fanpage.it il meteo previsto per questa settimana. È prevista pioggia, con rischio di nubifragi in alcune zone, e cali di temperature di almeno 5 gradi.

NUBIFRAGI E CALI DI TEMPERATURE – Da quanto previste dalle ultime previsioni metereologiche, sono in arrivo due perturbazioni, una di origine atlantica e l’altra nord africana, che porteranno piogge, con rischi di nubifragi, e un abbassamento generale delle temperature.

Da quanto dichiarato da Giuliacci a Fanpage.it:

“una prima perturbazione intensa è già sopraggiunta domenica scorsa e ha portato pioggia su molte regioni italiane, accompagnata da un ciclone atlantico che resterà a Nord delle Alpi fino a sabato, richiamando altri nuclei di aria più fredda dal Nord Atlantico. Tra oggi, mercoledì 24 settembre, e domani, giovedì 25, sarà soprattutto il Nord del Paese a essere colpito da piogge, poi un secondo nucleo freddo arriverà nella giornata di venerdì e si propagherà anche al Centro. Attenzione a venerdì, perché una perturbazione in arrivo dal Nord Africa porterà piogge sulle regioni meridionali. Sabato e domenica prossima i due nuclei saranno in azione congiunta con piogge diffuse su quasi tutta l’Italia”.

Nel dettaglio, domani, giovedì 26 settembre, sono previste pioggia in Toscana e nel Nord della Sicilia. Pioverà anche venerdì nelle regioni settentrionali, in abbondanza nella zona Milanese e in quella Padovana. Precipitazioni anche in Sicilia e ad est della Sardegna.

Nel corso della giornata di sabato sono attesi rovesci su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia, Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali tranne la Sicilia. Inoltre, sempre secondo le previsioni di Giuliacci:

“Accumuli sopra 40 millimetri su nord della Lombardia, Triveneto, Romagna e Trentino, sui rilievi alpini si potrebbero raggiungere addirittura i 100 millimetri con rischio nubifragi. Pericolo che corre anche la Campania, con piogge oltre i 40 millimetri. Infine, domenica 28 settembre ci saranno ancora piogge su Emilia Romagna, regioni centrali tranne Toscana e Umbria, su tutto il meridione tranne il Sud della Sicilia. Rischio nubifragi sulle coste abruzzesi e delle basse Marche”.

Per quanto riguarda le temperature: “al di sotto della media. Ci saranno almeno 5 gradi in meno rispetto a quelle segnate a inizio settimana al Nord, in particolare su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, previsti 2 o 3 gradi in meno sul resto del Settentrione. Ancora, temperature giù di 6 o 7 gradi rispetto a inizio settimana su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, e Catanese, e 3 gradi in meno sul Napoletano e sul resto del Sud”.