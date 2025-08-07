Meteo, ritorno del caldo africano: le previsioni

Dopo una breve tregua, l’Italia tornerà ad essere colpita nuovamente dall’anticiclone. È previsto da oggi, giovedì 7 agosto, una nuova e intensa ondata di calore investirà il Paese, accompagnata da un’ulteriore espansione dell’anticiclone africano. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte massime tra venerdì e il weekend di San Lorenzo, con valori che in alcune zone potranno toccare i 40°C.

LE PREVISIONI – Stando a quanto riportato dai meteorologi de iLMeteo.it, ci attendono 8-10 giorni di caldo intenso e notti afose. “Il rischio incendi tornerà elevato anche in alcune zone del Sud Italia”, avverte l’esperto Lorenzo Tedici.

Venerdì si toccheranno i 37°C a Ferrara, Reggio Emilia e Mantova, 38°C a Terni, 36-37°C a Firenze e Frosinone, mentre al Sud si prevedono 37°C a Benevento, Foggia, Taranto, Caserta e Caltanissetta.

Le condizioni varieranno tra zone interne e coste: “Il caldo sarà secco nelle aree lontane dal mare e afoso lungo le coste e in Pianura Padana”, spiega Tedici. A Cremona la temperatura percepita raggiungerà i 41°C, mentre a Firenze si registreranno 39°C con umidità molto bassa.

Giovedì 7 e venerdì 8 agosto si prevedono cielo sereno e temperature in aumento ovunque. L’anticiclone potrebbe persistere almeno fino al 16-17 agosto, mantenendo il caldo ben oltre le medie stagionali.

“Ci aspetta un’altra ondata africana, come quella tra fine giugno e inizio luglio”, conclude Tedici. “Dovremo rinunciare alle notti con le finestre aperte: l’umidità renderà il caldo ancora più opprimente”.