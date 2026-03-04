Meteo, sabbia del deserto in arrivo verso l’Italia

Una nuova ondata di polveri desertiche è pronta a interessare l’Italia e una parte dell’Europa occidentale. Le prime avvisaglie si manifesteranno a partire da venerdì 6 marzo, quando si osserverà un iniziale aumento del pulviscolo in sospensione, destinato poi a intensificarsi nel corso delle ore successive.
Il fenomeno trae origine da una vasta area di bassa pressione in formazione nel settore sud-occidentale del Mediterraneo. Questa struttura ciclonica sta favorendo il richiamo di masse d’aria provenienti dal Nord Africa, capaci di sollevare grandi quantità di sabbia e trasportarle verso latitudini più settentrionali.
Le correnti di scirocco, alimentate dal minimo depressionario, convoglieranno progressivamente le polveri verso la penisola italiana, determinando cieli velati e un’atmosfera più opaca. Con il passare del tempo le concentrazioni potranno aumentare sensibilmente, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
A impedire un rapido allontanamento della perturbazione sarà un solido campo di alta pressione presente sull’Europa orientale. Questo “blocco” atmosferico costringerà il sistema a muoversi lentamente, mantenendo condizioni favorevoli al trasporto di sabbia per almeno due o tre giorni consecutivi.