Meteo, sull’Italia è in arrivo un’irruzione artica: le temperature crolleranno di 10/15 gradi

Sarà un febbraio davvero particolare per quanto riguarda la situazione meteo. Fino a questo momento, infatti, le temperature sono state davvero gradevoli con picchi superiori anche ai 16° durante le ore più calde del giorno. La situazione, comunque, resterà invariata fino a martedì, quando le temperature addirittura aumenteranno fino a toccare i 18°.

Nella giornata di domani, lunedì 3 Febbraio, le temperature saranno abbastanza alte con la presenza di una fitta nebbia nelle durante le prime luci dell’alba. Anche di sera le temperature si manterranno abbastanza stazionarie, con il termometro che non scenderà al di sotto dei 10 gradi.

Stessa situazione fino a martedì pomeriggio. A partire dalla sera di martedì, infatti, sono in arrivo forti venti su tutta l’Italia che porteranno ad un calo improvviso ed importante delle temperature che, durante la notte, scenderanno al di sotto dello zero con addirittura la possibilità di neve. Quest’ultima dovrebbe farsi vedere anche in Campania, sia a quote alte che basse.

Il freddo sarà particolarmente intenso a partire dalla sera di mercoledì. Questa situazione durerà per almeno 2/3 giorni dopodiché le temperature ritorneranno nella media di Febbraio.

L’irruzione artica proveniente dalla Russia, quindi, porterà freddo in tutta la penisola italiana con possibilità di neve anche a bassa quota. Tra il 4 e il 6/7 Febbraio, quindi, bisogna assolutamente riprendere i vestiti invernali. Si tratta della prima ondata di freddo del mese di febbraio e la seconda del 2020 dopo il calo di inzio anno. Una situazione davvero insolita. Di solito, infatti, di questo periodo le temperature non sono mai state così alte e quasi primaverili.