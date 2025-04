Meteora Dendocker: dal prestito al Napoli a stella a Bruxelles

Leander Dendocker è tornato a splendere dopo stagioni difficili. Dopo il prestito al Napoli, ora si ritrova a giocare a Bruxelles con l’Anderlecht

Leander Dendocker sembrava essere sparito totalmente dai radar del grande calcio. Dopo il prestito dall’Aston Villa al Napoli, dove non ha visto il campo neppure in foto, il talento belga si è ritrovato ai margini del progetto degli inglesi e a dover nuovamente ripartire altrove.

Il suo è stato, però, un ritorno a casa. Dendocker ora gioca in Belgio a Bruxelles, a pochi km dalla sua Passendale dove è nato. l’Anderlecht lo ha riaccolto, lui che è prodotto delle giovanili del club belga, e lui non sta fallendo. Questo nuovo prestito dai villains sta portando i suoi frutti, con il giocatore che è tornato a splendere.

E se…?

Ormai ci si chiede cosa sarebbe potuto essere Leander Dendocker, specialmente per il Napoli. A livello di nazionale e calcio belga quasi nessuno si è strappato i capelli. Anzi, tutt’altro. Leander Dendocker è sempre stato un giocatore nella media, uno di quelli che trovi più a salvarti nel caso in cui ti si infortuni qualcuno, più che un talento effettivamente cristallino. Un giocatore che prendi per tappare buchi, così come è avvenuto effettivamente a Napoli.

In azzurro il calciatore belga non ha toccato praticamente mai l’erba di un campo di Serie A, se non per qualche allenamento pre partita. Per fortuna del Napoli, e sfortuna sua, nessuno ebbe bisogno di fermarsi per infortunio e Leander Dendocker è rimasto, e rimarrà, come il giocatore comprato giusto per, tanto per averlo lì per sicurezza.