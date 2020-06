METROPOLIS – Napoli, fatta per Moise Kean: Lozano verso l’Everton

Clamorosa notizia lanciata in queste ultime ore dal Metropolis. Secondo il giornale italiano il Napoli ha praticamente bloccato l’acquisto di Moise Kean. Il 20enne attaccante italiano dovrebbe così essere il centravanti individuato da dirigenza ed allenatore per sostituire il partente Arkadiusz Milik.

Un colpo chiuso, a quanto si legge, già la settimana scorsa quando giocatore e club avevano raggiunto l’accordo. L’arrivo di Kean a Napoli è ovviamente legato al destino di Milik ma potrebbe comportare un altro addio nella squadra azzurra.

Pare infatti che Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton dove milita Moise Kean, abbia chiesto in cambio Hirving Lozano. Il messicano era stato acquistato in quel di Napoli proprio sotto il volere del tecnico di Reggiolo, che ora lo vuole con lui in Inghilterra. Direzione contraria invece per il centravanti ex Juventus.

Ovviamente maggiori dettagli su cifre e modalità saranno rese note col tempo. Quello di Moise Kean potrebbe essere un acquisto di spessore e di prospettiva. La giovane età del ragazzo permetterà a Dries Mertens di rendersi protagonista in azzurro anche l’anno prossima.

Il belga potrebbe svolgere un ruolo da chioccia nei confronti del giovane centravanti italiano, il quale da questo punto di vista deve essere aiutato e non poco. Nei vari club in cui finora ha militato, Kean è spesso e volentieri stato protagonista di ‘bravate’ che lo hanno identificato come testa calda. Gennaro Gattuso dovrà fare un gran lavoro su questo aspetto.