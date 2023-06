Meunier, il Barcellona si allontana: la Juventus spinge

Il belga non aspetterà i catalani che stanno valutando altre opzioni per rinforzare il terzino destro. Il difensore sta già sondando altre possibili destinazioni

Il Barcellona, che chiaramente doveva essere il protagonista di questo mercato estivo dei trasferimenti, continua a muoversi. Come sappiamo, il mercato è iniziato in modo piuttosto intenso, con gli spagnoli ancora in attesa di chiudere nuovi affari che permettano alla squadra di completare la propria rosa.

Sappiamo già che uno di questi desideri è quello di trovare un terzino destro per puntellare la parte destra della difesa. Per questo è già spuntato il nome di Thomas Meunier, terzino 31enne che in questa stagione ha collezionato 18 presenze con la squadra tedesca. Un giocatore interessante che terminerà il suo contratto con il Borussia Dortmund nel 2024.

La Serie A è ancora in agguato

Ora Mundo Deportivo ci dice che il terzino non ha voluto aspettare oltre i giganti catalani a causa del loro ritardo nel decidere sul suo futuro. Il difensore sta quindi iniziando a interessare squadre di alto livello come Juventus, Inter, Milan e Aston Villa.

Tutte squadre molto interessanti che sono fortemente interessate a ingaggiarlo. Perché le complicazioni del mercato dei catalani impediscono loro di avere una posizione migliore per ingaggiarlo. I tedeschi chiederanno una cifra non molto alta per il trasferimento, perché il suo contratto scade nel 2024. Il giocatore sembra voler lasciare, con la Juventus pronta a provarci in tutti i modi per averlo. L’Inter sembra allontanarsi dalla pista, specialmente per via del vicino acquisto di Cesar Azpilicueta.