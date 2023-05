Meunier, la Juventus torna all’attacco

A caccia dell’erede di Juan Cuadrado, la Juventus ha riattivato l’interesse per Thomas Meunier. L’ala del Borussia Dortmund piace da tempo al Barcellona

Massimiliano Allegri sta lavorando senza sosta alla Juventus, che punta a disputare la prossima edizione della Champions League (ad eccezione del “Caso Plusvalia”). Una competizione che, logicamente, può dare una grande spinta alla tabella di marcia del centrale di Serie A nella sede del club.

A questo proposito, la successione di Juan Guillermo Cuadrado (34 anni) è una questione da monitorare attentamente nella pianificazione sportiva della squadra piemontese. Secondo le informazioni fornite da CalcioMercato.com, la strada che porta direttamente a Thomas Meunier sta nuovamente prendendo piede.

Thomas Meunier torna in azione

Il terzino destro gioca nel Borussia Dortmund, club della Westfalia al quale rimane legato fino alla metà del 2024. In altre parole, il suo trasferimento potrebbe avvenire per una cifra ragionevole. Meunier è monitorato anche dal Barcellona di Xavi Hernandez.

Il belga occupa sicuramente una posizione che i blaugrana hanno bisogno di rinforzare. Il BVB è in vantaggio per quanto riguarda l’ala, che è stata ostacolata da problemi fisici. Senza escludere il Barcellona, la Vecchia Signora spera di ingaggiare Meunier per sostituire Cuadrado. Intanto, John Elkann ha parlato di cosa, secondo lui, serva alla Juventus: “In questo momento è importante che il calcio italiano sia forte quanto quello europeo. In particolar modo, c’è bisogno di raggiungere la Premier League che continua a migliorare e rafforzarsi. C’è un divario con il calcio inglese che sta diventando davvero preoccupante. Io credo che la Juventus non è un problema: per me è parte della soluzione. In società ci sono Ferrero e Scanavino che lavorano quotidianamente per raggiungere il massimo, come è sempre stato fatto anche in passato”.