Meunier torna di moda in ottica bianconera

Thomas Meunier potrebbe tornare a far parlare di sé in ottica bianconera. La Juventus sembra averlo puntato per il mercato di gennaio

Non solo Alvaro Odriozola, Rick Karsdorp e Ivan Fresneda nel mirino della Juventus. Sono tanti i talenti che i bianconeri stanno puntando per il mercato di gennaio, con la fascia difensiva che potrebbe subire un pesante restyling.

Oltre a questi tre talenti ci sarebbero anche Andrea Cambiaso, Fabiano Parisi, Alfonso Pedraza e Alejandro Pellegrini. Oltre al possibile clamoroso ritorno di Luca Pellegrini, che per ora non sembrerebbe essere totalmente contemplato dalla società bianconera. Intanto spunta un nuovo nome, di un giocatore già vicino in passato.

Meunier in arrivo?

Il nome in questione è quello di Thomas Meunier, giocatore belga del Borussia Dortmund che potrebbe ritrovarsi presto a lasciare la Germania per una nuova avventura. Dopo aver vinto in Francia e aver lottato su tutta la linea in Germania potrebbe ora arrivare la chiamata dall’Italia.

Il calciatore belga piace e non poco in chiave bianconera, anche se – per ora – appare come un profilo secondario rispetto agli altri. Alvaro Odriozola sembra essere il primo indiziato per arrivare a Torino, specialmente perché è ben più giovane rispetto al giocatore del Borussia Dortmund. I bianconeri ci comunque proveranno, sperando di strappare al Borussia Dortmund un prestito.

Il calciatore andrà in scadenza di contratto nel 2024, con la Juventus che potrebbe comunque sfruttare l’occasione in estate per prenderlo come eventuale seconda linea di lusso. Il giocatore sembra gradire i bianconeri, dunque la trattativa alla fine si potrebbe fare.