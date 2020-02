MFW, Cecilia Rodriguez evita di proposito Giulia De Lellis?

In questa settimana l’Italia si sta dividendo in due, tra Corona Virus e Milano Fashion Week. La prima non ha minimamente inciso sulla seconda, infatti, gli eventi non sono stati affatto annullati. Tuttavia, Cecilia Rodriguez ha fatto alcune dichiarazioni sulla nota settimana della moda!

CECILIA RODRIGUEZ SI TIENE A DISTANZA DA GIULIA DE LELLIS – La sorella di Belen ha affermato di non aver vissuto bene l’esperienza della MFW, non specificandone il motivo. I fan, però, hanno attribuito a Giulia De Lellis questo forte disagio. Le due, infatti, hanno partecipato agli stessi eventi ma nelle foto appaiono sempre separate, onde evitare gossip e discussioni inutili.

Ma sarà davvero questo il motivo di tanta sofferenza? Possibile che dopo tanto tempo le due non siano ancora riuscite a parlarsi e chiarirsi? Come se non bastasse, presente anche Andrea Damante! Una serata indimenticabile per Cecilia Rodriguez!

