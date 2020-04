Michael Cadeddu, ricordi Ciccio di “Un medico in famiglia”? Ecco cosa fa ora

Ci aveva fatto appassionare quando, poco più che bambino, combinava guai a non finire in casa Martini, la residenza di “nonno Libero” e di “Lele” ne “Un medico in famiglia” serie TV dei primi anni a cavallo del 2000. In quella grande avventura durata quasi 18 anni Michael Cadeddu era il mitico “Ciccio“, figlio di “Lele” e fratello di “Maria” (Margot Sikabonyi) e di “Annuccia” (Eleonora Cadeddu, vera sorella anche nella realtà di Michael).

Nato a Milano nel 1987, Michael inizia a muovere i primi passi nel mondo della TV ad appena 7 anni quando, dal 1994 al 1996, è l’impertinente “Lenticchia” nel programma per ragazzi di Rai1, “Solletico”, condotto da Mauro Serio e Elisabetta Ferracini. Poi, due anni dopo, ecco l’occasione nella produzione basata sul successo spagnolo di Telecinco ” Medico de familia“. E’ un successo improvviso e inimmaginabile. Le storie della famiglia Martini appassionano ogni settimana milioni di telespettatori, rapiti dalla saggezza di Nonno Libero (Lino Banfi) e dalle (dis)avventure amorose del dottor Gabriele “Lele” Martini vedovo e padre di tre ragazzi.

Dopo 8 stagioni l’avventura di Cadeddu si conclude con la serie TV che continuerà ancora per altri tre anni fino allo stop delle riprese nel 2016. Da quel momento la vita dell’attore cambia per sempre con il netto allontanamento dai riflettori per cercare la propria strada altrove. Michael, figlio del fantino sardo Pietro Cadeddu, ritrova la propria serenità proprio nell’equitazione e, sulle orme del papà abbandona lo show biz per dedicarsi ai cavalli, suo amore fin dalla più tenera età. Sposato proprio nel 2016 con Valentina Stefutti è diventato papà del piccolo Perseo tre anni più tardi.

A rivelare qualcosa di più sulla sua vita attuale è la sorella Eleonora che, a differenza sua, continua a lavorare come attrice in Italia e all’estero. “Mio fratello abita in Germania e fa il fantino. Lui ha mollato la professione. In una delle ultime stagioni c’è stato un mix tra vita reale e finzione, perché capisce che la sua strada era fare il fantino. È partito per la Germania ed è diventato papà del mio quinto nipote, Perseo“. Michael e Eleonora, infatti, hanno una sorella maggiore di nome Francesca, madre di quattro bimbi.