Michael Schumacher, sei anni fa il tragico incidente: ecco le sue condizioni

Michael Schumacher, dopo il suo tragico incidente, è scomparso letteralmente dalla tv e da internet. I familiari hanno deciso, per rispettare la sua privacy, di allontanare l’ex campione di Formula 1 dagli occhi indiscreti del mondo. Come sono oggi le sue condizioni di salute?

SEI ANNI FA IL TRAGICO INCIDENTE – Era il 29 dicembre 2013 quando Michel Schumacher fece uno degli incidenti più spaventosi di sempre, cambiandogli la vita. L’ex pilota si trovava a Meribel sulle Alpi francesi ed ebbe un terribile incidente sugli sci, sua grande passione. Nonostante fosse esperto, quel giorno finì per battere la testa su una roccia provocandogli un coma lungo settimane.

COME SONO OGGI LE CONDIZIONI DELL’EX PILOTA – La moglie Corinna, dopo il brutto episodio, ha allontanato Michael da occhi indiscreti e non è più apparso né in tv e nemmeno su internet. Poche persone intime sono riuscite ad avvicinarsi al pilota, tra cui lo staff medico e Jean Todt, presidente della FIA ed ex capo della Ferrari. “Non passa mese, anche nei periodi più fitti di impegni, che io non passi a trovarlo e gli stia vicino a mio modo, nel modo che è ancora possibile” dichiarò Todt. Ad oggi le sue condizioni sono ancora incerte ed è molto difficile per i media diffondere notizie vere su di lui. In questi giorni è stata pubblicata una nuova pagina di social chiamata «KeepFightingMichael», creata dal fan club della sua cittadina natale, Kerpen, vicino a Colonia. Il fan club utilizzerà l’hashtag #KeepFighting per aumentare l’interesse sui social media. Nel frattempo la moglie Corinna ha rotto il silenzio e ha parlato delle sue condizioni attuali: Michael non tornerà più lo stesso ma la speranza è l’ultima a morire. “Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute” ha svelato a Shès Magazinè della Mercedes. Inoltre pare che il pilota abbia visitato l’ospedale George Pompidou di Parigi per sottoporsi ad un trattamento sperimentale con cellule staminali. Secondo la testimonianza di un’infermiera riportata da Le Parisien, l’ex pilota sarebbe “cosciente”.