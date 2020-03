Michela Magalli, influencer e figlia di Giancarlo Magalli

Il noto conduttore televisivo di programmi come “Pronto è la rai?” e “I Fatti vostri”, Giancarlo Magalli, ha due figlie. La primogenita è Manuela e lavora nel settore assicurativo. Mentre la secondogenita si chiama Michela, influencer con il sogno di seguire le orme del padre.

UN PADRE IMPEGNATO – le due figlie di Magalli sono sorellastre, e sono il frutto rispettivamente del matrimonio con Carla Crocevia e Valeria Donati. Il padre ammette lui stesso di non essere stato molto presente perché impegnato con la conduzione di “Giochi senza frontiere”. Ma negli ultimi 10 anni è riuscito a coltivare un sano rapporto con la sua famiglia, in particolare con Michela.

UNA GIOVANE INFLUENCER DI SUCCESSO – Essendo figlia/o di una celebrità, il successo sembra scontato. Ma alcuni cercano la propria strada, fanno di tutto per distaccarsi da quella etichetta. Questo è il caso della secondogenita di Magalli. Infatti, nonostante sia intenzionata ad entrare nel mondo dello spettacolo come suo padre, sembra decisa a differenziarsi da quest’ultimo. Michela ha già mosso i primi passi in televisione, ma è soprattutto una star dei social. Su Instagram può contare ben 36 mila followers, tutti pazzi delle foto che posta. Scatti eleganti e raffinati che mettono in luce la sua bellezza e il suo “charme”. Tuttavia i suoi numerosi fan sono anche pronti a sostenerla nei momenti difficili. In particolare ci riferiamo ad un brutto periodo durante il quale l’influencer era in ospedale con tanto di flebo e mascherina respiratoria. Ha quindi incitato i suoi seguaci a pregare per lei, cosa che hanno fatto senza indugio. Michela Magalli ha davanti a sé un bel successo, che di sicuro è soprattutto merito suo e le aprirà molte porte.