Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, la coppia aspetterebbe un secondo figlio

Un rumor ha cominciato a diffondersi sul web, condiviso con insistenza dal settimanale Divo e Donna. Sembrerebbe che la coppia Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti stia aspettando un secondo figlio.

LA NOTIZIA – Non si ha nessuna certezza sull’affidabilità della notizia, se non la reputazione del settimanale sopra citato. Da parte dei diretti interessati per ora nessuna dichiarazione o smentita, le probabilità potrebbero quindi essere alte ma comunque incerte. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti si sono sposati nel 2017 e dal loro amore è nata una bambina. Il suo nome è Sole, il che non può che ricordare il titolo della soap opera a cui hanno preso parte. Essendo spesso sul set si vocifera che stanno cercando di mantenere quanto più possibile una certa riservatezza su questo eventuale secondo figlio e per questo non hanno ancora dichiarato niente.

CARRIERA IN UN POSTO AL SOLE – Entrambi sono conosciuti dal pubblico italiano per i loro ruoli nella serie napoletana Un posto al sole. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sono rispettivamente Filippo Sartori e Arianna Landi. Sono personaggi centrali nella trama e tra i più apprezzati dai telespettatori. Per vedere foto delle loro nozze, clicca qui.