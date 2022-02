Michele Bravi: ecco chi è l’ex che lo ha aiutato dopo l’incidente

Michele Bravi è tornato quest’anno sul palco di Sanremo con il brano “Inverno dei fiori”. Per Bravi è la seconda volta in gara tra i Big, dopo la partecipazione nel 2017 con Il diario degli errori, ma la quinta volta sul palco dell’Ariston (nel 2018 e nel 2021 ha partecipato alla serata delle cover).

La scorsa edizione infatti il cantante era presente come ospite, dopo essere stato lontano dalle scene per un lungo periodo. A causa di un incidente che gli ha cambiato la vita, Bravi si era preso un periodo di pausa. Ora sta riprendendo in mano la sua carriera, anche grazie all’aiuto dell’ex fidanzato.

Attualmente Michele Bravi è single. Il ventiseienne è concentrato sul tentativo di ricostruire il suo equilibrio e la sua serenità. Sta affrontando un lungo percorso di terapia per il quale ha dovuto rimboccarsi le maniche e armarsi di coraggio. Durante un’intervista a Verissimo ha così dichiarato:

“Oggi non c’è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato”.

Per un periodo piuttosto lungo, probabilmente uno dei più difficili della sua vita, Michele Bravi è stato fidanzato con un ragazzo di cui non viene mai divulgato il nome. Il suo amore è stato fondamentale per il cantante e lo ha aiutato a risalire in cima dopo l’incidente in cui è stato coinvolto nel 2018. In l’intervista, il cantante ha poi aggiunto:

“Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. Ho capito che l’amavo quando l’ho saputo lasciare andare via.”

Dopo la fine della storia con questo ragazzo, nella vita di Michele Bravi pare non essere entrata più nessuna persona capace di fargli perdere la testa.