Michele Carfora, l’ex marito di Barbara D’Urso

Alcuni scatti e indiscrezioni indicano che Barbara D’Urso abbia trovato nuovamente l’amore. Se è vero che molti conoscono il suo primo marito, Mauro Berardi, il secondo non è da meno. Si tratta di Michele Carfora.

UN MATRIMONIO DURATO 4 ANNI – Quest’ultimo è noto per le sue doti di ballerino, che abbiamo potuto osservare in diversi spettacoli. Da West Side Story, a Grease (lo spettacolo teatrale) e in seguito anche Cats. Inoltre è anche comparso in televisione nelle serie Don Matteo e Ricomincio da me. Lui è Barbara D’Urso si sposarono nel 2002, per poi separarsi 4 anni dopo nel 2006, causa presunti tradimenti da parte del primo. Anni dopo Michele Carfora torna alla ribalta e smentisce tali affermazioni.

IL TRADIMENTO NON C’È STATO – Dopo essere stato pubblicamente etichettato come l’artefice della rottura con sua moglie, il ballerino decide di mettere a tacere una volta per tutte i pettegolezzi. “Ci lasciammo in modo civile. Lei mi chiese di non divulgare la notizia perché voleva preparare i suoi figli (quelli derivati dal primo matrimonio di D’Urso) con cui ho vissuto e ai quali ho voluto un bene dell’anima. Ho rispettato la sua decisione. Poi, ad agosto 2006, noi ci eravamo già lasciati da cinque mesi, uscirono alcune fotografie che mi ritraevano con un’altra donna. Lei invece di spiegare ai giornali che ci eravamo già lasciati, fu fotografata poco dopo sotto l’insegna ‘Separazioni e divorzi’ del tribunale”. Una dichiarazione chiara e concisa che non lascia spazio a dubbi, o almeno fino ad eventuali ulteriori smentite. Per vedere una foto di Michele Carfora, clicca qui.