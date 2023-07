Michele Criscitiello: “Allegri nemico di Giuntoli, nel cassetto c’è già il nome di Luciano Spalletti”

Nel suo editoriale sul portale SportItalia.com, il giornalista Michele Criscitiello scrive in merito alla Juventus e il possibile coinvolgimento di Luciano Spalletti: “[…] Allegri è un nemico giurato. Poi si diranno che si amano e si vogliono bene ma Cristiano è consapevole che il suo “paesano” Max fino all’ultimo ha sperato di far saltare l’operazione perchè Allegri ha bisogno di un Direttore come Manna e non di Giuntoli che ha già pronto Spalletti nel cassetto. Il nuovo Direttore dovrà avere la forza di fare piazza pulita. Della vecchia Juve non deve rimanere neanche più il magazziniere“.

Tra il nuovo dirigente bianconero e l’allenatore Max Allegri, quindi, i rapporti non sarebbero ottimi e il nome di Luciano Spalletti è ormai un chiodo fisso di Cristiano Giuntoli. Bisogna capire, in ogni caso, la disponibilità del mister azzurro a trasferirsi, eventualmente l’anno prossimo, alla squadra bianconera dopo aver vinto uno Scudetto con il Napoli.