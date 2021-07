Michelle Hunziker appare sconvolta dopo la perdita della sua cagnolina Lilly:”Ho il cuore spezzato”

Michelle Hunziker si sente a pezzi dopo la perdita della sua cagnolina Lilly. Spesso infatti, la sua amica fidata, è stata protagonista delle sue storie Instagram. Ha fatto parte della sua vita per ben undici anni. La celebre conduttrice ha raccontato tutto il dolore e lo sconforto che ha provato in seguito alla perdita dell’animale.

LE PAROLE DI MICHELLE HUNZIKER DOPO LA PERDITA DELLA SUA CAGNOLINA – Sono stati molti i vip che hanno appoggiato Michelle per il suo dolore. Anche sua figlia, frutto dell’amore con Eros Ramazzotti, ha voluto dire qualcosa in seguito alla morte della piccola cagnolina.

Le sue parole sono state molto commoventi e hanno toccato il cuore di tutti. La mamma ha poi scritto: “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi, c’era lei… Due occhietti scuri ed espressivi. Sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare. Di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva”. La cagnolina era insomma parte della sua famiglia.

Con la cagnolina aveva insomma un rapporto molto stretto, un legame ”simbiotico”, lo ha definito infatti la Hunziker. “Mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque. Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei”.

Ha poi continuato scrivendo: “Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore”. “Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo. Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”

Anche Aurora ha scritto parole molto importanti: Ci ha dato tantissimo. Era un’anima speciale”. La ragazza ha ricordato la piccola Lilly con una foto pubblicata nelle stories di Instagram: “Ciao Lillina, mi manchi già da morire“ . Alessia Fabiani, Samantha De Grenet, Paola Turani, Sergio Friscia, Laura Torrisi e Roberta Rei sono stati alcuni dei personaggi del mondo della tv che hanno fatto sentire la loro vicinanza alla Hunziker per il momento difficile che sta attraversando. Per vedere la foto che le ritrae insieme e il suo lungo post clicca qui.