Michelle Hunziker arrabbiata con Tomaso Trussardi: il gesto di lui a sua insaputa

E’ capitato che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci fosse qualche discussione. Tutte le litigate, però, sono finite sempre in modo positivo rendendoli una coppia comunque molto forte e felice. Negli ultimi tempi, però, i due hanno discusso per un motivo in particolare. Pare che lui abbia fatto un gesto a sua insaputa, scopriamo insieme di cosa si tratta.

MICHELLE HUNZIKER ARRABBIATA CON TOMASO TRUSSARDI – A raccontarlo è stata proprio lei al giornale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Tra i due c’è stata una nuova discussione. Ma quale sarà il motivo? Pare che in casa loro sia arrivato un nuovo ospite che inizialmente non era stato molto gradito. Di chi si tratta?

IL NUOVO OSPITE IN CASA DI MICHELLE – Il nuovo ospite di cui vi parlavamo non è certo una persona, ma solo un tenero cagnolino. Pare che Tomaso Trussardi avesse sempre voluto adottare un levriero. Lo ha chiamato Odino e lo ha portato direttamente a casa senza avvisare la sua compagna Michelle. Quest’ultima, inizialmente, non sembra averla presa proprio benissimo!

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER – Inizialmente Michelle ha raccontato di essersi arrabbiata poichè non le era stato riferito nulla. Ha anche tenuto a ribadire il fatto che il suo compagno ha da sempre voluto un levriero ma lei si rifiutava in quanto avevano in casa già tre figli e due cani: rispettivamente Aurora, Sole e Celeste e i due barboncini Leone e Lilly.

LE PAROLE DI MICHELLE – “Alla fine la cosa me l’ha messa davanti bella e fatta, mi ha detto io ho preso Odino. Lì mi sono arrabbiata moltissimo”, ha rivelato la bella showgirl a Tv Sorrisi e Canzoni. Subito dopo, però, qualcosa è scattato in lei e pare aver cambiato idea poichè la sua rabbia è durata solo pochi minuti.

“È bastato che Tomaso mi dicesse l’ho preso perché aveva il codino storto e nessuno lo voleva. Da lì ero conquistata”. Insomma tutto bene quel che finisce bene! Il piccolo Odino è ben accetto in casa di Michelle e farà parte della sua famiglia proprio come i due piccoli barboncini che già possedevano.