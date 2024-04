Michelle Hunziker, Carollo su Instagram: “Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima”

La fine della relazione tra Michelle Hunziker e l’ex fidanzato Alessandro Carollo ha suscitato notevole interesse mediatico, con diverse voci che cercano di dare una spiegazione al termine dell’amore. Secondo alcuni report, la distanza potrebbe essere stata una delle cause principali, anche se fonti anonime hanno suggerito che la verità potrebbe essere più complessa di quanto appaia superficialmente. Fabrizio Corona, attraverso il suo portale Dillinger News, ha commentato sarcasticamente la situazione definendola come una novità prevedibile.

Frecciatina di Trussardi?

La situazione ha preso una piega interessante quando Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle, ha lanciato una frecciatina sui social, suggerendo che ci sono “tre benefici nel tenere la bocca chiusa”. Sebbene non abbia mai esplicitamente menzionato Michelle, il suo commento ha sollevato interrogativi su quale potrebbe essere il vero destinatario delle sue parole.

Le speculazioni su Trussardi Jr. hanno preso una piega ulteriore quando è emerso che potrebbe aver avuto conoscenza della fine della relazione prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. Questo ha alimentato il sospetto che potrebbe essere a conoscenza di particolari che non sono stati resi pubblici.

Carollo rompe il silenzio

Nel frattempo, Alessandro Carollo ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della relazione durante la giornata di Pasqua. Ha espresso il suo disappunto, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su ciò che ha causato il deterioramento del rapporto. La coppia aveva reso ufficiale la loro relazione solo pochi mesi prima, ad inizio anno, ma il loro amore è giunto a una conclusione sfortunata.

Su Instagram, durante il giorno di Pasqua, Alessandro Carollo ha citato il romanzo di Nicholas Sparks Le pagine della nostra vita, scrivendo: “Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima. Per me questo è sempre stato sufficiente”.