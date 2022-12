Michelle Hunziker, cena con Tomaso Trussardi: il commento lascia i fan senza parole

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornata ad essere l’argomento più chiacchierato del gossip nostrano. Stando ad uno scoop lanciato da Chi Magazine, giornale diretto da Alfonso Signorini, tra i due sarebbe scoppiata nuovamente la passione. Inoltre, pare che Tomaso abbia chiesto alla showgirl di “limitare” in qualche modo servizi posati per giornali e interviste in tv.

Ritorno di fiamma?

Dopo tante voci attorno al loro matrimonio, a gennaio del 2022 Michelle e Tomaso hanno annunciato la loro separazione dopo 7 anni di matrimonio. Qualche mese dalla notizia, la conduttrice ha avuto una breve relazione con Giovanni Angiolini, volto noto sul piccolo schermo per la sua partecipazione al Grande Fratello. Tuttavia, la loro storia è naufragata poco dopo.

Non solo, sempre Chi successivamente ha pubblicato degli scatti dei due insieme, ma dopo mille peripezie il ritorno di fiamma è stato smentito. Il dubbio resta, ma la verità è che Michelle e Tomaso attualmente non sono una coppia. A confermarlo? Michelle stessa su Instagram.

A cena insieme ma…

Nelle ultime ore, Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto a cena con Tomaso Trussardi. Prima di esultare, però, la conduttrice svizzera ha aggiunto la seguente didascalia: “Cenetta top tra ex!”. La didascalia non lascia spazio all’immaginazione, tra i due si è trattata solo di una cena in amicizia, nulla più.

Michelle, infatti, ci ha tenuto a precisare che Tomaso è un ex, il padre delle sue figlie e basta. La showgirl svizzera quindi ha voluto mettere a tacere ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. A questo punto, dunque, è inutile sperare: la loro storia è finita davvero.

Come se non bastasse, per pura casualità, nello stesso ristorante c’erano sua figlia Aurora e il suo compagno Goffredo Cerza. Aurora è in attesa del suo primo bebè che nascerà nella stessa città di nonna Michelle.