Michelle Hunziker, dedica al suo ex Eros Ramazzotti: “Ringrazio…”

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono più una coppia ormai da anni, anzi, entrambi hanno avuto le loro esperienze con altre persone. Tuttavia, la stima reciproca e l’affetto non è mai sparito, motivo per il quale la showgirl ha fatto una dolce dedica all’ex marito sui social.

Le parole della Hunziker

La showgirl di 45 anni in questi giorni ha documentato dettagliatamente il suo percorso alle prese con il Karate Kyokushinkai, disciplina intrapresa da qualche mese. Proprio ieri, la donna ha svolto l’esame di cintura a Bologna. “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena” ha scritto sui social Michelle.

La conduttrice ha ringraziato la federazione italiana A.I.K.K. e tutti coloro che le sono state accanto in questo percorso, uno fra tutti Eros Ramazzotti. Tutti i suoi follower hanno notato questa dedica: “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina”.

A gennaio, il cantante aveva dichiarato in un’intervista per il settimanale Oggi di aver consigliato alla ex moglie di intraprendere questa disciplina per scaricare la tensione e tutte le energie negative.

In quell’occasione, Eros Ramazzotti ha anche smentito le voci circa un ritorno di fiamma con Michelle. Tra loro solo una bella amicizia e tanto affetto.