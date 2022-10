Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: ecco alcune condizioni

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornato il sereno, a svelarlo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Dopo il comunicato che annunciava la fine del loro matrimonio, la showgirl ha avuto un passionale flirt con Giovanni Angiolini riempiendo tutte le prime pagine dei giornali di gossip. L’imprenditore, dunque, avrebbe “imposto” delle regole alla moglie, ecco di cosa stiamo parlando.

Ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso

Dopo il comunicato, la showgirl svizzera si è frequentata con il medico Giovanni Angiolini, noto per aver partecipato al GFVip. Un fuoco di paglia che però ha riempito tutte le prime pagine dei giornali di gossip per intere settimane. Poi il nulla, Michelle ha concluso questa frequentazione e si è dedicata alla sua famiglia riallacciando anche i rapporti con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Nell’ultimo mese, però, pare che sia in atto un ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, il quale dopo un periodo in cui sarebbe stato irremovibile ha deciso di tornare con lei per il forte sentimento. A svelare i particolari ci ha pensato il settimanale Chi, sul quale c’è scritto che l’imprenditore avrebbe anche imposto delle regole per far funzionare la coppia.

Riservatezza, bocche chiuse, stop ai servizi fotografici e basta interviste in tv: il cocktail perfetto per sfuggire a giornali e paparazzi e cercare di tornare alla quotidianità. Tomaso avrebbe chiesto concretezza alla donna, dentro e fuori casa, sentimenti veri, per questo anche una grande privacy. Condizioni che la showgirl avrebbe accettato senza problemi proprio a dimostrazione di quanto sia innamorata di lui.

A fare il primo passo sarebbe stata proprio Michelle senza però avere risultati a causa dei dubbi di lui. Tuttavia, il sentimento tra i due sembrerebbe essere troppo forte.