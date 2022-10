Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: lo scatto sui social

Michelle Hunziker in questo periodo è spesso sulla bocca di tutti, dapprima per la sua separazione da Tomaso Trussardi, successivamente per la sua storia con Giovanni Angiolini e, infine, indirettamente per la gravidanza della figlia Aurora. In queste ore, sta facendo parlare di sé per un ipotetico ritorno di fiamma con Tomaso. Sarà vero?

Ritorno di fiamma o genitori presenti?

Ieri, la figlia di Michelle e Tomaso, Sole, ha compiuto nove anni e per l’occasione mamma e papà si sono mostrati insieme anche sui social. Sta facendo il giro del web, infatti, il dolce scatto pubblicato proprio dalla showgirl svizzera in cui appare tutta l’allegra famiglia, anche papà Tomaso.

La stories è stata poi ricondivisa da lui, segno che forse tra loro le cose adesso vanno bene. Certo, una stories su Instagram di certo non conferma ritorni di fiamma o una passione ritrovata; potrebbe semplicemente trattarsi di una forma di rispetto nei confronti della piccola Sole.

Sta di fatto che qualche giorno fa, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato lo scoop su un possibile riavvicinamento tra Michelle e Tomaso. Dopo il divorzio, condiviso attraverso un comunicato, la donna sembrava aver ritrovato la felicità accanto a Giovanni Angiolini ma pare che poi di fatto la storia non sia decollata.

Che la showgirl abbia ripreso a frequentare l’ex marito? Per ora non ci è dato sapere.