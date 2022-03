Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in che rapporti sono oggi? Le rivelazioni della showgirl

Tempo fa Michelle Hunziker dichiarò di aver concluso il suo matrimonio con Tomaso Trussardi. In che rapporti sono oggi? Nelle scorse settimane sono girate voci circa ipotetiche frecciatine da parte dell’ex marito. La showgirl ha rilasciato un’intervista a Chi raccontando com’è la situazione ora.

Nuovo rapporto per il bene delle figlie

Si è parlato per diversi giorni del fatto che Tomaso avesse smesso di seguire Michelle sui social, ma il follow in realtà c’è. Non è successo nulla tra loro, quindi, anzi i due stanno tentando di costruire un rapporto civile per il bene delle figlie. La Hunziker infatti ha scritto una dedica su Instagram a sua figlia Celeste per il suo compleanno. Dopo il dolce pensiero, la showgirl ha taggato anche l’ex marito, così come Aurora Ramazzotti che a sua volta l’ha taggato.

Tomaso inoltre ha commentato la foto facendo gli auguri per la festa della donna. Insomma, il clima sembrerebbe essere molto sereno, soprattutto per il bene e la felicità delle figlie.

Le parole a Chi

“Ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre” ha dichiarato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La showgirl ha inoltra parlato della sofferenza della fine del matrimonio, ma anche delle fasi successive alla rottura. Essere genitori di due bimbe, in ogni caso, li unirà per tutta la vita:

“Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.

Michelle non si pente di nulla poiché gli sbagli migliori sono proprio quelli legati all’amore: “Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata“.