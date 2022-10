Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, scoop di Venza: “Ha scritto ad una ex dama del Trono Over”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo una coppia? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i fan della coppia. In queste settimane, Chi Magazine ha lanciato una notizia bomba circa un ritorno di fiamma tra i due limitato però da alcune condizioni imposte dall’imprenditore.

La showgirl svizzera, ironicamente, ha risposto a queste provocazioni su Instagram e nelle scorse ore Amedeo Venza ha lanciato un altro scoop non indifferente. Vediamo dunque di cosa si tratta.

La Hunziker risponde alle provocazioni sui social

Nelle ultime ore, la showgirl svizzera ha dato sfogo a tutta la sua ironia e ha “risposto” a questa notizia circa il ritorno di fiamma con l’ex marito. “Io che leggo i giornali in questi giorni” ha scritto la donna sui social allegando degli scatti con delle facce alquanto buffe. In tanti hanno provato a decifrare queste parole: alcuni credono che sia fake la notizia inerente al ritorno di fiamma con Tomaso, altri invece credono che sia falsa solo la parte inerente alle limitazioni imposte dall’imprenditore.

Lo scoop lanciato da Amedeo Venza

Sembra proprio, dunque, che in realtà Michelle e Tomaso non siano affatto tornati insieme, o meglio sicuramente per ora non ci è dato sapere. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha pubblicato tra le sue stories su Instagram uno scoop non indifferente proprio sull’imprenditore.

“Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over” ha scritto Venza, senza lasciarsi andare però a racconti dettagliati sulla questione. Chi sarà mai questa donna misteriosa? Al momento resta il dubbio, ma siamo certi che prima o poi il nome salterà fuori.