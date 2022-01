Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: il motivo spiegato in una nota

Un inizio settimana terribile per le coppie formate da vip. Dopo Belen Rodriguez-Antonino Spinalbanese e Jason Momoa-Lisa Bonet, anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la propria separazione:

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine” hanno spiegato i due con una nota congiunta pubblicata sui social.

“La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, i presagi sulla fine della loro relazione

Voci sul deterioramento del loro rapporto hanno iniziato a circolare già da tempo. Basti pensare al clima cupo con il quale la showgirl ha vissuto le vacanze di Natale. I fan, inoltre, hanno anche notato l’assenza di foto e apparizioni pubbliche insieme.

Che qualcosa non andasse lo si capiva anche dalle frasi usate come accompagnamento alle foto pubblicate su Instagram, che evocavano voglia di leggerezza, di libertà e di tornare a sorridere. Frasi che – ora possiamo dirlo quasi con certezza – erano il presagio di ciò che stava per succedere. A quanto pare dopo un periodo molto negativo, i due hanno deciso di mettere il punto alla propria relazione.

Impossibile sapere per quanto tempo i due hanno deciso di nascondere la rottura. Fatto sta che ora hanno deciso di uscire allo scoperto, comunicando ai fan come stanno davvero le cose. Nonostante la fine della loro storia d’amore, i due continueranno ad avere rispetto reciproco e faranno di tutto per il bene delle loro bimbe.