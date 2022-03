Michelle Hunziker, emergono nuovi particolari: “Insieme dopo pochi giorni dall’addio a Trussardi”

Michelle Hunziker è tornata prepotentemente al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e per l’inizio della sua nuova frequentazione con Giovanni Angiolini. I diretti interessati non stanno parlando della foto pubblicata su un giornale tedesco in cui si scambiavano un tenero bacio, ma è chiaro che foto del genere lasciano poco spazio all’immaginazione.

Quando è iniziata questa love story

Pian piano stanno emergendo nuovi interessanti dettagli su questa frequentazione. A parlare al settimanale Oggi un ristoratore che li avrebbe visti insieme solo cinque giorni dopo l’annuncio della separazione da Trussardi. Il ristoratore conosce molto bene Angiolini poiché cliente abituale e ha sottolineato come la showgirl si sia fatta vedere ad Alghero già da diverse settimane.

“Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta” ha dichiarato il ristoratore al settimanale.

L’imprenditore ha poi sottolineato di avere una certa confidenza con Giovanni Angiolini e che quest’ultimo gli avrebbe comunicato della volontà di Michelle di acquistare un appartamento. A quanto pare, però, si è trattata di una scusa vista la notizia circa la loro relazione venuta fuori poco tempo fa.

“A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto” ha continuato il ristoratore.

Infine, l’uomo ha dichiarato di aver chiesto una foto alla showgirl e pare che quest’ultima lo abbia pregato di pubblicarla almeno una settimana dopo.