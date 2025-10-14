Michelle Hunziker: “Eros è la mia famiglia. Con lui ho sbagliato”

Michelle Hunziker nell’ultima intervista, rilasciata al “Corriere Della Sera” si è lasciata andare completamente. La conduttrice si è aperta, raccontando dettagli della sua vita intima, fino ad ora mai rivelati.

La donna, classe 1977, ha riaperto le porte del suo cuore a Nino Tronchetti Provera, non dando ascolto alle sue paure. Con molta semplicità, la showgirl svizzera ha spiegato che per lei tutti gli amori hanno un tempo di evoluzione. Ad un certo punto, però, la coppia giunge ad un punto morto:” si smette di guardare nella stessa direzione o perché uno va a 100 all’ora e l’altro a 50, così alla prima curva non ci si vede più”. Ciò non cancella, però, l’affetto e il rispetto per quella persona e per la parte di vita, percorsa insieme.

C’è qualcuno però che occupa nel cuore della modella un posto speciale: Eros Ramazzotti. “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane, sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose. Non ho ceduto alla prima difficoltà, ma in un momento di grande difficoltà. Non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta). Inoltre era morto mio papà, una situazione veramente difficile.”

Molti non riescono a spiegarsi come la Hunziker all’età di 48 anni abbia un fisico da ventenne. Michelle ama prendersi cura di sé e del suo corpo: “Ma non è sempre stato così; è stato un percorso tortuoso e difficilissimo perché io avevo una autostima bassissima”. Cosa l’ha aiutata?: “Psicoanalisi, percorsi di vita, fatiche. Un bellissimo viaggio cominciato quando già avevo 40 anni”.

La spinta verso questo tipo di percorso non è arrivata da sé, ma: “È stata la volontà di cercare la persona giusta che mi ha dato gli strumenti per poter lavorare su me stessa e sui miei traumi, per imparare a smettere di auto-sabotarmi. All’esterno non si percepiva perché sono sempre stata solare e perché sono pudica nei sentimenti e non voglio attaccare il mio zaino agli altri.”