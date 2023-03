Michelle Hunziker fa chiarezza sui social: “Rapporti intimi con Eros? Era palesemente un gioco”

Michelle Hunziker ha partecipato in qualità di ospite alla prima puntata di Felicissima Sera, programma condotto da Pio e Amedeo. La showgirl svizzera ha scatenato il web dopo aver fatto delle dichiarazioni particolari su Eros Ramazzotti, palesemente ironiche. Ecco cosa ha detto e perché si è sentita costretta a fare chiarezza sui social.

Le dichiarazioni a Felicissima Sera

Ispirandosi alle interviste di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Pio e Amedeo hanno chiesto a Michelle se avesse avuto dei rapporti occasionali con Eros Ramazzotti dopo la separazione. “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?” hanno chiesto i due presentatori. Michelle è stata al gioco e ha risposto di sì, per poi smentire tutto: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Nonostante la smentita, sui social si è scatenato il gossip e in molti adesso sperano in un ritorno di fiamma tra i due. La Hunziker, però, non ha apprezzato i titoli dei giornali, alcuni clickbait e acchiappa like ed è stata costretta a fare ulteriore chiarezza sui social.

“È chiaro che io non è che sia così pir*a che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco” ha commentato infastidita la showgirl.

Queste fake news, infatti, potrebbero creare diverbi nella famiglia e soprattutto con la nuova compagna di Eros Ramazzotti. Michelle e il cantante, infatti, sono in attesa di diventare nonni e non potrebbero mai rovinare l’atmosfera che si è creata per un gossip finto. “Non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò a essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata” ha concluso la donna.