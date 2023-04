Michelle Hunziker, foto con Trussardi: i fan sperano ancora nel ritorno di fiamma

Michelle Hunziker ha condiviso uno scatto in cui è presente anche l'ex marito: in molti sperano e credono in un ritorno di fiamma

In questo momento della sua vita, Michelle Hunziker non ha tempo per pensare ad un uomo perché sua figlia Aurora ha appena partorito rendendola nonna per la prima volta. La showgirl, dunque, è troppo impegnata ad aiutare sua figlia, è circondata a sufficienza da amore, quindi per ora non si vede nulla all’orizzonte. Tuttavia, uno scatto postato proprio dalla svizzera ha riacceso le speranze dei fan.

Finita con Tomaso Trussardi ma i fan sperano ancora

L’anno scorso, proprio in questo periodo, Michelle Hunziker annunciava la sua separazione da Tomaso Trussardi, con il quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Successivamente si sono susseguiti diversi rumor da entrambe le parti, sta di fatto che i due sono rimasti in buoni rapporti proprio per il bene delle bimbe.

Nelle ultime ore, Michelle e le figlie hanno partecipato ai 40 anni di Tomaso in una villa a Bergamo Alta. Sui social sono apparsi diversi scatti insieme segno di un palese riavvicinamento, anche se non dal punto di vista sentimentale.

Queste foto, inevitabilmente, hanno fatto il giro del web e hanno riacceso la speranza di alcuni fan, i quali sperano in un riavvicinamento romantico tra la Hunziker e Trussardi. Tanti fan credono che non sia impossibile rivederli insieme e la Hunziker ha condiviso una foto con la didascalia: “Happy Birthday daddy”.

Mesi fa, la showgirl dichiarò a Verissimo da Silvia Toffanin: “È un grande dolore quando finisce un amore. Hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e quando questo progetto fallisce è un dolore per tutti. Però è anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto”.