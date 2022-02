Michelle Hunziker ha perso la testa per un modello più giovane di lei di 14 anni

E’ passato appena un mese da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione, ma i portali di gossip sono già alla ricerca di indiscrezioni su possibili nuovi flirt.

Nelle scorse settimane per la conduttrice si era parlato di un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, soprattutto dopo la commovente esibizione del cantante a Michelle Impossible. I due tuttavia hanno smentito ribadendo che tra loro c’è solo un grande amicizia.

Secondo una bomba lanciata da Dagospia, la Hunziker avrebbe tuttavia iniziato un flirt con un uomo più giovane di lei di ben 14 anni.

Si tratterebbe di Carlo Piazza, modello classe 1991, che secondo il portale di gossip avrebbe stregato la conduttrice. Piazza nel 2019 aveva preso parte alla prima edizione di All Together Now, condotto proprio da Michelle Hunziker. Probabilmente si sono conosciuto proprio in quell’occasione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma più passa il tempo e più si susseguono le voci di corridoio.

Chi è Carlo Piazza, il modello che ha fatto perdere la testa a Michelle Hunziker

Carlo Piazza ha iniziato la sua carriera da modello nel 2012. Negli ultimi anni è stato testimonial di brand molto famosi sia italiani che esteri come Wella, Samsonite, Gabs. Il modello da qualche tempo non vive più in Italia ma si sposterebbe frequentemente tra Londra e l’Asia.

I due per incontrarsi dovrebbero quindi provare a incastrare i propri impegni, una cosa non molto facile visto che la showgirl passa la maggior parte del suo tempo libero con i suoi figli. Per capire come procederà questo presunto flirt non ci resta che aspettare dunque.