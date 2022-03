Michelle Hunziker, ha voltato pagina? Paparazzata con un ex gieffino

Dopo poche settimane dall’annuncio della fine del suo matrimonio, Michelle Hunziker è tornata nuovamente nel mirino della cronaca rosa. La conduttrice è stata infatti paparazza al fianco di un uomo, un volto già visto in televisione.

NUOVO CAPITOLO? – Da quanto pubblicato da Bunte, noto magazine tedesco, la Hunziker avrebbe già voltato pagina. La donna è stata infatti avvistata al fianco di un uomo, con tanto di titolo che non lascia spazio ai dubbi: “Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”.

L’uomo in questione è Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello 14. Oltre ad aver partecipato al reality, il 41enne ha curato delle rubriche delle trasmissioni come I Fatti Vostri e Buongiorno Benessere. Il medico è stato paparazzato mentre baciava Michelle, quest’ultima con la bocca coperta dalla mascherina.

Nonostante lo scoop sia oramai divenuto virale, né Michelle né Giovanni hanno voluto commentare quanto dichiarato dalla rivista tedesca. Questo presunto flirt, quindi, non è stato ancora smentito o confermato.

Se Giovanni era da tempo che non finiva al centro del gossip, la stessa cosa non si può dire della conduttrice. Qualche settimana fa, Michelle Hunziker spiazzava il web per l’annuncio della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, durato ben 10 anni. Successivamente alla donna le sono stati attribuiti flirt, quello con Giovanni, quindi, sarebbe l’ennesimo gossip. Cosa c’è tra i due? Sono solo amici oppure c’è qualcosa in più?