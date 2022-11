Michelle Hunziker, i fan non smettono di sognare: il gesto di Trussardi fa pensare a un ritorno di fiamma

Si fanno sempre più insistenti i rumors che vedono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nuovamente insieme. A confermare tali voci sarebbe l’ultimo gesto che il noto imprenditore ha deciso di compiere sui social, facendo riaccendere la speranza nei tantissimi fan della coppia.

IL GESTO DI TRUSSARDI – Diversi mesi l’annuncio della fine del matrimonio di Michelle e Tomaso ha spiazzato il popolo del gossip. Una volta resa ufficiale la fine della loro storia d’amore, la conduttrice ha intrapreso una frequentazione con Giovanni Angioli, giunta al capolinea pochi mesi fa. Dal canto suo, a Trussardi sono stati attribuiti diversi flirt, tutti smentiti dall’uomo.

A distanza di mesi dalla loro separazione, i due potrebbero averci ripensato. Michelle e l’ex marito sono stati avvistati insieme, facendo così partire i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Se i due non hanno voluto dire nulla al riguardo, spiegando di voler costruire un rapporto sereno per Sole e Celeste, le loro due figlie.

Sebbene i due non abbiano confermato un possibile riavvicinamento, l’ultimo gesto che Tomaso ha compiuto sui social ha riacceso la speranza nei fan della coppia. Nelle sue storie su Instagram l’imprenditore ha deciso di condividere una foto di Michelle Hunziker. Nello scatto in questione si vede la conduttrice insieme a Odino, il loro cagnolino, un’immagine della loro vacanza sulle Dolomiti.

Dietro a tale gesto, in molti vedono un loro possibile ritorno di fiamma. Dopotutto, lo stesso Tomaso in una recente intervista ha ammesso: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”.