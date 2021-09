Michelle Hunziker, inaspettato taglio netto: “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”

Tra le più amate conduttrici della televisione italiana c’è sicuramente Michelle Hunziker. Solare ed esuberante, la presentatrice ha deciso di sorprendere i fan con un drastico e inaspettato cambiamento al look.

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio” – Dopo le vacanze estive, la Hunziker è pronta a fare il suo ritorno in tv. In autunno la conduttrice tornerà con All Together Now e per l’occasione ha deciso di apportare un drastico cambiamento al suo look.

Dopo venticinque anni in cui Michelle si è presentata con la sua lunga chioma bionda, la donna ha deciso di dare un taglio netto. Su Instagram la presentatrice si è mostrata con un caschetto, dall’aspetto sbarazzino dato dal capello mosso. Per compiere questo passo, la donna ha ammesso: “Mi sono dovuta bere ben due bicchieri di vino”.

Sotto una serie di scatti in cui si lascia ammirare con il nuovo look, la conduttrice ha inoltre scritto: “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio“. Ma qual è stata la reazione dei tantissimi fan della Hunziker?

Sotto al discusso post di Instagram di Michelle, i follower sono impazziti nel commentare. Il nuovo look della donna è stato accolto positivamente dagli utenti, riempiendola di complimenti.

