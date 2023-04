Michelle Hunziker, la foto del lato b: piovono le critiche

Negli ultimi giorni a finire al centro delle critiche sociale è stata Michelle Hunziker. La conduttrice, da poco diventata nonna, ha pubblicato una foto che ha fatto scoppiare il caos su Instagram.

MOSTRA IL LATO B E SCOPPIANO LE CRITICHE – A scatenare il caos sui social è stato uno scatto che la presentatrice ha deciso di condividere sull’account di Goovi, l’azienda di Hunziker. Nello specifico si tratta di un’immagine pubblicitaria dove la donna mostra il suo lato b.

Per promuovere la sua nuova linea di prodotti contro la cellulite, Michelle ha deciso di scendere in cambio in prima persona, scatenando però le critiche di molti follower. Se in molti si sono complimentati per l’invidiabile fisico della presentatrice nonostante i suoi 46 anni, altri hanno avuto da ridire.

Sotto al post divenuto oramai virale, un’utente: “Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c’è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto”.

C’è chi nei commenti sottolinea che il fisco della Hunziker è anche frutto di una dieta sana e tanta attività fisica: “Non si può certo dire che il fisico non ci sia, ma per onestà intellettuale andrebbe anche detto che tutti i giorni fai la tua seduta di attività fisica, che segui una dieta bilanciata e che sicuramente c’è l’aiuto del massaggio anticellulite dopo dì che il prodotto da voi venduto…”.