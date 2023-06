Michelle Hunziker, la foto intima sui social: “Un uomo nel mio letto”

“Stamattina avevo un uomo nel mio letto” con queste parole Michelle Hunziker pubblica uno scatto molto intimo tra le lenzuola.

Le cose, però, non sono andate come si potrebbe pensare perché nel letto della showgirl c’era il suo cagnolino, Odino.

Non si può nascondere che i fan hanno subito pensato ad una nuova relazione della Hunziker considerando che le cose con Tommaso Trussardi non sono andate per il meglio. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene delle figlie.

Dunque, ironizzando sulla propria vita sentimentale, Michelle ha pubblicato questo dolcissimo scatto del cagnolino che dorme beatamente tra le lenzuola.