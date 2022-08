Michelle Hunziker, la showgirl ha dormito a casa di Eros Ramazzotti dopo la fine con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker sembrerebbe aver voltato pagina e conclusa la sua relazione con Giovanni Angiolini. Non sono bastate vacanze bollenti e baci passionali, i due avrebbero chiuso la loro frequentazione senza un motivo ben preciso. La showgirl, però, stando a delle fonti certe, avrebbe trascorso qualche giorno (e notte) a casa di Eros Ramazzotti.

Le segnalazioni

Stando a quanto riportato da GossipeTv, pare che Michelle abbia trascorso delle giornate a casa del suo ex marito. I due avrebbero trascorso la settimana di ferragosto insieme in Franciacorta e su questo non ci sono dubbi poiché lo stesso Eros pubblicò degli scatti assieme alla Hunziker in palestra.

Il dubbio sul pernottamento però è rimasto: dove ha dormito Michelle? Fonti sicure hanno confermato che la showgirl ha trovato rifugio a casa dell’ex marito. Sappiamo che i due al momento hanno solo una grande amicizia, nulla più, ma i più malinconici hanno già ricominciato a sognare.

Che fine ha fatto Tomaso Trussardi?

Da quando Michelle ha divorziato da Tomaso Trussardi, si è parlato solo di lei. Riporta il settimanale Chi: “Lo stesso Tomaso in questo periodo seppur corteggiatissimo anche da colleghe di Michelle Hunziker, sta vivendo una vita da single. Si è diviso fra viaggi di lavoro e i weekend a Capri. Pare abbia fatto una “bella” conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma il cuore di Trussardi è libero e non è pronto ad amare in questo momento”.

Lo stesso Chi nelle scorse ore ha annunciato che Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle, è incinta del suo compagno con il quale ha una relazione da circa 5 anni. Al momento nessuno ha commentato la notizia, se non Tommaso Zorzi, migliore amico di Aurora.