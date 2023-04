Michelle Hunziker, l’appello sui social: “Portiamo alta la bandiera della nonnitudine 2.0!”

Da poche settimane Michelle Hunziker è diventata nonna per la prima volta, da quel giorno la conduttrice continua a condividere la sua immensa felicità con i follower. La donna, inoltre, non smette di ironizzare sul fatto che è oramai una nonna.

“Portiamo alta la bandiera della nonnitudine 2.0!” – Il 30 marzo è venuto alla luce Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti, la primogenita della Hunziker. Una notizia che ha riempito di gioia il cuore dell’amata conduttrice. La donna, infatti, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di diventare nonna.

Solo pochi giorni fa l’amata conduttrice ha condiviso il primo scatto del nipotino fra le braccia di Ineke, mamma di Michelle e nonna di Aurora Ramazzotti. In quel frangente, con la sua solita ironia, la donna aveva affermato: “Facciamo che Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”.

Nella giornata di ieri Michelle Hunziker è tornata a parlare dell’essere nonna, ammettendo di aver scoperto che non è così inusuale diventarlo a soli 46 anni. La conduttrice ha poi aggiunto:

“C’è però una sorta di tabù – ha aggiunto – e queste persone non vogliono farsi chiamare nonni oppure hanno paura a dirlo, a dimostrarlo, a portare alta la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonni, oggi la nonnitudine non ha più a che fare con l’età, è uno state of mind. È una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non lottare anche per dimostrare che la nonnitudine non è collegata con l’età anagrafica?”.

La presentatrice, inoltre, ha voluto lanciare un appello sui social: “Portiamo alta la bandiera della nonnitudine 2.0! Nonne d’Italia, fatevi le foto e taggatemi”. Non sono mancate le risposte di diverse giovani nonne che hanno deciso di mandarle i loro scatti.

