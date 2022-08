Michelle Hunziker, l’ultima indiscrezione sull’ex marito: Tomaso Trussardi corteggiato da donne dello spettacolo

Negli ultimi mesi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono spesso trovati nel mirino del gossip. Dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio, i due si sono ritrovati molte volte al centro delle chiacchiere.

Se dopo la separazione la conduttrice ha intrapreso una breve frequentazione, naufragata da poco, Trussardi ha preferito stare da solo. A lanciare un’indiscrezione su Tomaso, però, è il settimanale Chi.

“Corteggiato da donne dello spettacolo” – Sebbene in questi mesi si è molto parlato dell’ex marito della Hunziker e di presunti flirt, attualmente l’uomo è single. Da quanto emerso recentemente, nonostante sia molto corteggiato, Tomaso preferirebbe rimanere single.

A svelare questa indiscrezione è il settimanale di Alfonso Signorini. La rivista, senza fare alcun nome, ha parlato di alcune colleghe di Michelle Hunziker e del loro corteggiare il suo ex marito:

“Lo stesso Tomaso in questo periodo seppur corteggiatissimo anche da colleghe di Michelle Hunziker, sta vivendo una vita da single. Si è diviso fra viaggi di lavoro e i weekend a Capri. Pare abbia fatto una “bella” conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma il cuore di Trussardi è libero e non è pronto ad amare in questo momento”.