Michelle Hunziker, nessun ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi: le ultime di Chi

Michelle Hunziker in questo periodo è spesso sulla bocca di tutti, dapprima per la sua separazione da Tomaso Trussardi, successivamente per la sua storia con Giovanni Angiolini e, infine, indirettamente per la gravidanza della figlia Aurora. In queste ore, sta facendo parlare di sé per un ipotetico ritorno di fiamma con Tomaso.

Le segnalazioni

Durante il compleanno della figlia Sole, ad esempio, mamma e papà si sono mostrati insieme anche sui social. Ha fatto il giro del web, infatti, il dolce scatto pubblicato proprio dalla showgirl svizzera in cui appare tutta l’allegra famiglia, anche papà Tomaso.

Non è tutto, sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbe pubblicato degli scatti tra i due, alimentando la speranza dei fan della coppia.

Nessun ritorno di fiamma

Qualche paparazzo li ha beccati insieme, l’amico Vittorio Feltri ha acceso la speranza ma tra i due non sembrerebbe esserci nessun ritorno di fiamma. Chi magazine è tornato sulla vicenda e ha sottolineato che alla fine nulla si è concretizzato tra Michelle e Tomaso.

Preparativi in casa di Michelle

Attualmente, la showgirl svizzera si sta preparando per la nascita del suo primo nipote. Aurora Ramazzotti, infatti, è incinta del suo compagno Goffredo Cerza e tutta la famiglia si sta preparando per il lieto evento. Sempre da quanto riportato da Chi, la giovane dovrebbe partorire in Svizzera, nella stessa città dove è nata la showgirl.