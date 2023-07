Michelle Hunziker è sicuramente una delle nonne più simpatiche e belle in Italia. A fine marzo, infatti, la sua primogenita Aurora ha dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Cesare. Il bambino adesso ha tre mesi e Aurora e il suo compagno Goffredo lo hanno affidato alla nonna per partecipare ad un matrimonio.

Michelle Hunziker, nonna a tempo pieno

Come anticipato, Aurora e Goffredo hanno partecipato ad un matrimonio in Liguria e la figlia del noto Eros ha svolto il ruolo di damigella d’onore. Per questo motivo, i due neo genitori hanno pensato di affidare il piccolo Cesare a nonna Michelle per stare tutti più tranquilli.

La showgirl svizzera ha raccontato ai follower come ha trascorso questi giorni, tra divertimento, gioia ma anche tanta stanchezza a causa delle innumerevoli attenzioni destinate al piccolo Cesare.

“Buongiorno a tutti, ho gli occhiali da sole perché tra il lavoro, i cani, i bambini e il bebè sono veramente un po’ di giorni che non dormo o dormo molto poco. I miei occhi sono effettivamente impresentabili” ha esordito la Hunziker su Instagram.

Nonostante la stanchezza, nonna Michelle si è divertita molto. D’altronde lei stessa si è sempre definita una nonna sprint che ama trascorrere il suo tempo con il nipotino e tutti i componenti della sua grande famiglia.