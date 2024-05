Michelle Hunziker, nuovo amore in vista?

Nuovi rumor circolano riguardo alla vita amorosa di Michelle Hunziker. Recentemente è stata segnalata in dolce compagnia, ma non in quella di Alessandro Carollo, che fino ad ora è stato considerato il suo compagno ufficiale.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, esperta di gossip, attraverso le sue stories su Instagram, un utente anonimo ha segnalato di aver visto Michelle con un’altra persona da circa un mese. Quest’uomo, si dice, lavora nell’alta moda.

Il misterioso nuovo amore

Non è possibile confermare la veridicità di questa segnalazione, ma sembra che persino l’esperta di gossip abbia ipotizzato un “nuovo amore” per la presentatrice svizzera. Hunziker, nei mesi recenti, ha mantenuto un profilo basso anche riguardo alla sua relazione con Alessandro Carollo.

Non ci sono aggiornamenti sulla sua storia d’amore con Carollo, poiché la coppia non è stata vista insieme sui social come in passato, alimentando così voci sulla fine della loro relazione. Questo nuovo presunto interesse amoroso di Michelle potrebbe mettere ulteriormente in discussione il rapporto con Carollo.