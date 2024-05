Michelle Hunziker, nuovo amore per la showgirl? Le prime foto

Si fanno sempre più insistenti le voci di un nuovo amore per Michelle Hunziker. Dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo, la celebre showgirl è stata vista in compagnia di un uomo misterioso, la cui identità rimane ancora avvolta nel mistero. Dietro questa nuova frequentazione sembra esserci la mano di una delle sue più care amiche: Anna Tatangelo.

Sono finalmente emerse le prime foto della presunta nuova coppia. I paparazzi di Diva e Donna hanno catturato le immagini di Michelle insieme al suo nuovo accompagnatore, mentre passeggiavano dopo una cena con Anna Tatangelo e il suo compagno, Mattia Narducci. Sarebbero stati proprio Tatangelo e Narducci a presentare l’uomo a Michelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Ecco chi è il nuovo amore di Michelle

La foto, pubblicata sul profilo Instagram del settimanale, conferma la nuova frequentazione della conduttrice. Nella didascalia si legge: “Michelle Hunziker: ha un nuovo cavaliere. A due mesi dalla fine della relazione con Alessandro Carollo, la conduttrice esce allo scoperto con un aitante uomo. Lui sarebbe un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con cui infatti sono usciti a cena“.

Ancora non è stato rivelato il nome del nuovo accompagnatore di Michelle, ma secondo Diva e Donna, pare che sia un manager nel settore della moda e amico del modello Mattia Narducci, il fidanzato della cantante Anna Tatangelo. Per ora, la nuova relazione sembra procedere a gonfie vele. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire come evolverà questa storia.